На железнодорожном участке Астана – Караганда– Сортировочная произошёл пожар в частном пассажирском поезде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

В нацкомпании уточнили, что инцидент произошёл 22 марта в 11:13. Состав, принадлежащий перевозчику "Турксиб Астана", следовал по маршруту Костанай – Алматы.

"Огонь удалось оперативно локализовать. Пострадавших нет, а горящий вагон был незамедлительно отцеплен от состава. К месту происшествия прибыл пожарный поезд со станции Астана. Возгорание ликвидировано силами железнодорожников и спасателей ДЧС", — говорится в сообщении.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.