Пожар разгорелся в частном поезде Костанай – Алматы: пострадавших нет
Огонь удалось оперативно локализовать.
Сегодня, 12:26
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Сегодня, 12:26Сегодня, 12:26
96Фото: Пресс-служба КТЖ
На железнодорожном участке Астана – Караганда– Сортировочная произошёл пожар в частном пассажирском поезде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
В нацкомпании уточнили, что инцидент произошёл 22 марта в 11:13. Состав, принадлежащий перевозчику "Турксиб Астана", следовал по маршруту Костанай – Алматы.
"Огонь удалось оперативно локализовать. Пострадавших нет, а горящий вагон был незамедлительно отцеплен от состава. К месту происшествия прибыл пожарный поезд со станции Астана. Возгорание ликвидировано силами железнодорожников и спасателей ДЧС", — говорится в сообщении.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.
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