Пожар произошёл в здании управления госдоходов Конаева
Сегодня, 22:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
119Фото: Иллюстративное фото/МЧС РК
Пожарные потушили огонь в здании Управления государственных доходов Конаева, передаёт BaigeNews.kz.
"Произошло короткое замыкание диспенсера с переходом огня на мебель. Силами МЧС возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра", - сообщили в пресс-службе министерства.
Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.
Самое читаемое
- Новый вид растения обнаружили в Казахстане
- Китайская компания построит огромный торгово-развлекательный комплекс в Астане
- Как голливудская актриса: девушка-полицейский из Атырау набирает популярность в Казнете
- Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
- Он мой тесть: глава Минцифры об отношениях с чиновниками "Старого Казахстана"