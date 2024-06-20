  • 20 Июня, 23:58
  • BAIGENEWS

Пожар произошёл в здании управления госдоходов Конаева

Сегодня, 22:49
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Иллюстративное фото/МЧС РК Сегодня, 22:49
Сегодня, 22:49
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Фото: Иллюстративное фото/МЧС РК

Пожарные потушили огонь в здании Управления государственных доходов Конаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Произошло короткое замыкание диспенсера с переходом огня на мебель. Силами МЧС возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра", - сообщили в пресс-службе министерства.

Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается. 

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