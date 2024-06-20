Пожар произошёл в здании управления госдоходов Конаева

Пожарные потушили огонь в здании Управления государственных доходов Конаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Произошло короткое замыкание диспенсера с переходом огня на мебель. Силами МЧС возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра", - сообщили в пресс-службе министерства.