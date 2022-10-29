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Instagram/astanovka98 Сегодня, 14:23
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Фото: Instagram/astanovka98

Пожар произошёл в здании Мионобороны Казахстана

Видео появилось в социальных сетях.

Очевидцы сняли на видео пожар в здании Министерства обороны РК в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места пожара опубликовал паблик @astanovka98 в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

 

В пресс-службе МЧС РК уточнили, что в одном из кабинетов загорелась офисная мебель.

"В помещении произошло загорание офисной мебели на площади 10 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 13:42, причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет", — добавили в ведомстве.

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#Пожар
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:23
316
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