В тематическом парке Disney’s Epcot в Орландо, штат Флорида в США, вспыхнул пожар, вызвавший эвакуацию посетителей и панику среди отдыхающих, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, возгорание произошло из-за внезапного пожара в холодильной камере в служебной зоне парка. Это привело к эвакуации посетителей одного из самых популярных аттракционов — Remy’s Ratatouille Adventure.

Свидетели происшествия отмечают, что из-за пожара гости, отдыхавшие в ресторанах, смотревшие уличные представления и прогуливавшиеся по павильону, были вынуждены срочно покинуть зону происшествия.

Инцидент произошел в разгар весенних каникул — одной из самых загруженных недель в году, когда парк посещают десятки тысяч туристов. Хотя огонь не затронул гостевые зоны, его близость к общественным местам и большое количество дыма вызвали тревогу среди посетителей.

По данным Disney, пожар был полностью потушен к 19:20 22 марта по местному времени. Никто не пострадал. Однако кадры инцидента, снятые очевидцами, быстро распространились в соцсетях, вызвав активные обсуждения безопасности инфраструктуры Disney во время пиковых нагрузок.

Спасательные службы и сотрудники парка оперативно отреагировали на ЧП, эвакуировав персонал из близлежащих помещений и обеспечив безопасность посетителей. К вечеру ситуация была полностью взята под контроль, а работа парка возобновилась.

Представители Disney заверили, что все протоколы безопасности были соблюдены. Причины возгорания устанавливаются.