В Астане на пульт связи "101" поступило сообщение о том, что в образовательном учреждении по улице Аманат (района Алматы) произошло возгорание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение столичного Департамента по ЧС.

"По прибытию огнеборцев за 5 минут с момента поступления вызова было установлено, что в коридоре на третьем этаже произошло короткое замыкание проводов плафона освещения, которое было потушено до прибытия пожарного подразделения", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

"ДЧС г. Астаны напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности", - добавили в ДЧС.

Напомним, ранее десятки детей эвакуировали из-за пожара в больнице Тараза.