Пожар произошёл в одной из школ Астаны
Причина возгорания выясняется.
Сегодня, 17:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:02Сегодня, 17:02
96Фото: culture.ru
В Астане на пульт связи "101" поступило сообщение о том, что в образовательном учреждении по улице Аманат (района Алматы) произошло возгорание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение столичного Департамента по ЧС.
"По прибытию огнеборцев за 5 минут с момента поступления вызова было установлено, что в коридоре на третьем этаже произошло короткое замыкание проводов плафона освещения, которое было потушено до прибытия пожарного подразделения", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.
"ДЧС г. Астаны напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности", - добавили в ДЧС.
Напомним, ранее десятки детей эвакуировали из-за пожара в больнице Тараза.
Самое читаемое
- В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов
- Объявление на OLX стало причиной судебного разбирательства в Астане
- Жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за ошибки в окончании фамилии
- Стали известны подробности о вооружённом грабителе в ЖК Алматы
- В каком городе Казахстана больше всего грабят