Пожар произошёл в одной из школ Акмолинской области
Сегодня, 03:37
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Сегодня, 03:37Сегодня, 03:37
113Фото: МЧС РК
Пожар в школе произошёл в Шортандинском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Указывается, что это одна из основных средних школ района. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
"Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось ликвидировать горение, не допустив распространения пожара на всю площадь здания. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – сообщили в МЧС.
Видео: МЧС РК
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