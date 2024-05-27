  • 27 Мая, 05:08
  • BAIGENEWS

Пожар произошёл в одной из школ Акмолинской области

Сегодня, 03:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 03:37
Сегодня, 03:37
113
Фото: МЧС РК

Пожар в школе произошёл в Шортандинском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Указывается, что это одна из основных средних школ района. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось ликвидировать горение, не допустив распространения пожара на всю площадь здания. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – сообщили в МЧС.

Видео: МЧС РК

Самое читаемое

Наверх