  • 12 Июня, 07:52
  • BAIGENEWS

Пожар произошёл в гостиницах в Алматы и Семее

Сегодня, 07:30
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 07:30
Сегодня, 07:30
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Фото: скриншот видео

Гостиница сгорела в Алатауском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

За 45 минут с момента вызова пожар был локализован. Предварительная площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

В одной из гостиниц Семея также произошёл пожар – загорелась комната на третьем этаже на площади 5 квадратных метров.

Пожар ликвидирован за 22 минуты с момента поступления вызова. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается. 

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