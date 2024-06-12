Пожар произошёл в гостиницах в Алматы и Семее
Сегодня, 07:30
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Сегодня, 07:30Сегодня, 07:30
91Фото: скриншот видео
Гостиница сгорела в Алатауском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
За 45 минут с момента вызова пожар был локализован. Предварительная площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
В одной из гостиниц Семея также произошёл пожар – загорелась комната на третьем этаже на площади 5 квадратных метров.
Пожар ликвидирован за 22 минуты с момента поступления вызова. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
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