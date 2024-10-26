25 қазан Республика күні
  • 26 Октября, 23:40
  • BAIGENEWS

Пожар произошёл в банном комплексе в Косшы

Сегодня, 23:25
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 23:25
Сегодня, 23:25
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Пожар произошёл на территории банного комплекса села Тайтобе в городе Косшы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области. 

Произошло возгорание отдельно стоящей бани. Возгорание оперативно ликвидировано на площади четыре квадратных метра. 

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

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