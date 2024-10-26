Пожар произошёл в банном комплексе в Косшы
Сегодня, 23:25
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Сегодня, 23:25Сегодня, 23:25
55Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Пожар произошёл на территории банного комплекса села Тайтобе в городе Косшы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Произошло возгорание отдельно стоящей бани. Возгорание оперативно ликвидировано на площади четыре квадратных метра.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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