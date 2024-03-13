Пожар произошёл в здании областного суда в Кокшетау

Пожар произошёл в здании Акмолинского областного суда в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

Пресс-служба суда сообщила, что 12 марта к 20:00 на пятом этаже здания по проспекту Назарбаева произошло задымление в кабинете площадью около 30 квадратных метров.

"Незамедлительно вызваны компетентные службы. Удалось предотвратить распространение огня. Причины выясняются. Предварительная причина — замыкание электропровода. Жертв и пострадавших нет", — указывается в сообщении.

В МЧС РК сообщили, что на место вызова выехали 30 спасателей и восемь единиц техники ДЧС Акмолинской области. Пожар локализован в 20:12 и ликвидирован в 20:30.