Пожар произошёл в здании областного суда в Кокшетау
Сегодня, 00:16
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Сегодня, 00:16Сегодня, 00:16
107Фото: pixabay / иллюстративное фото
Пожар произошёл в здании Акмолинского областного суда в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.
Пресс-служба суда сообщила, что 12 марта к 20:00 на пятом этаже здания по проспекту Назарбаева произошло задымление в кабинете площадью около 30 квадратных метров.
"Незамедлительно вызваны компетентные службы. Удалось предотвратить распространение огня. Причины выясняются. Предварительная причина — замыкание электропровода. Жертв и пострадавших нет", — указывается в сообщении.
В МЧС РК сообщили, что на место вызова выехали 30 спасателей и восемь единиц техники ДЧС Акмолинской области. Пожар локализован в 20:12 и ликвидирован в 20:30.
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