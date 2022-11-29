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ДЧС Алматы Сегодня, 15:55
181
Сегодня, 15:55
181
Фото: ДЧС Алматы

Пожар произошёл на вокзале Алматы-2

Пожар возник на вокзале Алматы-2. Подробности сообщили в ДЧС города, передаёт BaigeNews.kz.

Информация о ЧП поступила на пульт "101" в 14:08. Уже через четыре минуты пожарные были на месте и обнаружили горение чердачного помещения в основном здании железнодорожного вокзала.

"Пожар локализован в 14:30, ликвидирован в 14:50 Причина устанавливается. На место происшествия выезжали 43 человека личного состава и 14 единиц техники", - уточнили в ДЧС. 

Вокзал продолжает работать в штатном режиме. Задержки поездов из-за ЧП не последовало.

 
 
 
 
 
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Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@almaty_tjd)

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#происшествие #Алматы #Пожар
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:55
181
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