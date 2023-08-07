Пожар произошёл на территории ТЭЦ в Атырау

Чёрный дым, поднимающийся со стороны южной окраины Атырау, где находится промышленная зона - АНПЗ и ТЭЦ, напугал горожан. В ДЧС прокомментировали произошедшее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, возгорание произошло на территории ТЭЦ в 14:00 по местному времени. Загорелась кровля одного из зданий. В 15:03 возгорание локализовано. Тушение продолжается.

Более подробную информацию пресс-служба ДЧС пообещала предоставить позже.