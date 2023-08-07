  • 7 Августа, 19:59
  • BAIGENEWS

Пожар произошёл на территории ТЭЦ в Атырау

Сегодня, 18:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
inform.kz/ Андрей Кораблёв Сегодня, 18:55
Сегодня, 18:55
154
Фото: inform.kz/ Андрей Кораблёв

Чёрный дым, поднимающийся со стороны южной окраины Атырау, где находится промышленная зона - АНПЗ и ТЭЦ, напугал горожан. В ДЧС прокомментировали произошедшее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, возгорание произошло на территории ТЭЦ в 14:00 по местному времени. Загорелась кровля одного из зданий. В 15:03 возгорание локализовано. Тушение продолжается.

Более подробную информацию пресс-служба ДЧС пообещала предоставить позже.

Самое читаемое

Наверх