Пожар произошёл на территории ТЭЦ в Атырау
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
154Фото: inform.kz/ Андрей Кораблёв
Чёрный дым, поднимающийся со стороны южной окраины Атырау, где находится промышленная зона - АНПЗ и ТЭЦ, напугал горожан. В ДЧС прокомментировали произошедшее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Как сообщили в пресс-службе ведомства, возгорание произошло на территории ТЭЦ в 14:00 по местному времени. Загорелась кровля одного из зданий. В 15:03 возгорание локализовано. Тушение продолжается.
Более подробную информацию пресс-служба ДЧС пообещала предоставить позже.
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