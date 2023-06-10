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скриншот с видео Сегодня, 13:43
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Сегодня, 13:43
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Фото: скриншот с видео

Пожар произошёл на самом крупном рынке Кыргызстана

На рынке "Дордой" в Бишкеке произошёл пожар. По словам очевидцев, горит филиал одного из банков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Перед задымлением были слышны звуки короткого замыкания электропроводки.

"Сообщение о возгорании поступило из банка "Кыргызстан", расположенного на рынке. В 9.55 к тушению огня был привлечён один пожарный расчет, в 10.00 — дополнительный", — проинформировали в МЧС страны.

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Сегодня, 13:43
67
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