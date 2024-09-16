Пожар произошёл на рынке в Алматы

Пожар на рынке "Арыстан" произошёл в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в после обеда.

"Силы и средства ДЧС направлены в микрорайон Аксай-4, на рынок "Арыстан". Спасатели оперативно сняли угрозу распространения огня в загоревшемся контейнере на площади 8 квадратных метров. Введены стволы на тушение и защиту соседних контейнеров", - сообщили в ведомстве.

Загорание ликвидировано в 15:30. С огнём боролись 14 человек личного состава и четыре единицы техники.