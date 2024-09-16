Пожар произошёл на рынке в Алматы
Сегодня, 16:03
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Сегодня, 16:03Сегодня, 16:03
76Фото: ДЧС Алматы
Пожар на рынке "Арыстан" произошёл в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о ЧП поступило пожарным в после обеда.
"Силы и средства ДЧС направлены в микрорайон Аксай-4, на рынок "Арыстан". Спасатели оперативно сняли угрозу распространения огня в загоревшемся контейнере на площади 8 квадратных метров. Введены стволы на тушение и защиту соседних контейнеров", - сообщили в ведомстве.
Загорание ликвидировано в 15:30. С огнём боролись 14 человек личного состава и четыре единицы техники.
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