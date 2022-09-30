Пожар произошёл на рынке "Береке" в Таразе

Фото: instagram.com/kris.p.taraz

В Таразе произошёл пожар на рынке "Береке", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Тараза.

Как сообщили спасатели, ЧП произошло на улице Мамбет батыра. Пламя вспыхнуло в столовой и торговых бутиках рынка "Береке".

"В 07:52 30 сентября, на телефон 101 Центра Оперативного управления силами и средствами СПиАСР ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о пожаре столовой и торговых бутиков рынка "Береке", по улице Мамбет батыра города Тараз. На место происшествия по повышенному номеру были направлены силы и средства подразделений Департамента, в количестве 56 сотрудников и 13 единиц техники. Общими усилиями огнеборцев пожар локализован в 08:30, ликвидация пожара продолжается", - рассказали спасатели.

По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается.