open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


instagram.com/kris.p.taraz Сегодня, 09:43
27
Фото: instagram.com/kris.p.taraz

Пожар произошёл на рынке "Береке" в Таразе

В Таразе произошёл пожар на рынке "Береке", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Тараза. 

Как сообщили спасатели, ЧП произошло на улице Мамбет батыра. Пламя вспыхнуло в столовой и торговых бутиках рынка "Береке". 

"В 07:52 30 сентября, на телефон 101 Центра Оперативного управления силами и средствами СПиАСР ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о пожаре столовой и торговых бутиков рынка "Береке", по улице Мамбет батыра города Тараз. На место происшествия по повышенному номеру были направлены силы и средства подразделений Департамента, в количестве 56 сотрудников и 13 единиц техники. Общими усилиями огнеборцев пожар локализован в 08:30, ликвидация пожара продолжается", - рассказали спасатели. 

По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @kris.p.taraz +21TARAZ🇰🇿🚔🔝 (@kris.p.taraz)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Пожар #рынок #Тараз
Журналист
Сегодня, 09:43
27
Поделитесь:
Наверх