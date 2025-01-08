В городе Макинск ликвидировали горение на птицефабрике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Произошло тление с последующим горением подстилочного материала в бройлерной площадке. Благодаря слаженным действиям спасателей горение ликвидировано, ни одна птица не пострадала", - уточнили в ведомстве.

Причины случившегося устанавливают.