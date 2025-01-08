Пожар произошёл на птицефабрике в Макинске
Подробности сообщили в МЧС.
Сегодня, 22:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:51Сегодня, 22:51
124Фото: МЧС РК
В городе Макинск ликвидировали горение на птицефабрике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Произошло тление с последующим горением подстилочного материала в бройлерной площадке. Благодаря слаженным действиям спасателей горение ликвидировано, ни одна птица не пострадала", - уточнили в ведомстве.
Причины случившегося устанавливают.
Самое читаемое