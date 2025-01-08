  • 8 Января, 23:56
  • BAIGENEWS

Пожар произошёл на птицефабрике в Макинске

Подробности сообщили в МЧС.

Сегодня, 22:51
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:51
Сегодня, 22:51
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Фото: МЧС РК

В городе Макинск ликвидировали горение на птицефабрике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Произошло тление с последующим горением подстилочного материала в бройлерной площадке. Благодаря слаженным действиям спасателей горение ликвидировано, ни одна птица не пострадала", - уточнили в ведомстве.

Причины случившегося устанавливают.

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