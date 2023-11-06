Пожар произошёл на побережье Бухтармы
Сегодня, 14:31
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Сегодня, 14:31Сегодня, 14:31
429Фото: baigenews.kz
Двухэтажный дом горел на побережье Бухтарминского водохранилища, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Сообщается, что двухэтажный дом горел на побережье Бухтарминского водохранилища. Огнём был охвачен летний дом, затем пламя перекинулось на гараж и квадроцикл. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
По сообщению спасателей, жертв и пострадавших нет.
Огнеборцы подозревают, что причиной возгорания стало несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электросети.
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