  • 21 Июня, 09:07
  • BAIGENEWS

Пожар произошёл на металлургическом заводе в Таразе

Сегодня, 07:38
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 07:38
Сегодня, 07:38
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Фото: скриншот видео

Огнеборцы ликвидировали загорание высоковольтного трансформатора на металлургическом заводе в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Тушение пожара усложнилось наличием 60 тонн масла в ёмкостях трансформатора. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня на близстоящие трансформаторы и здание завода. 

Горение ликвидировано на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

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