Пожар произошёл на металлургическом заводе в Таразе

Огнеборцы ликвидировали загорание высоковольтного трансформатора на металлургическом заводе в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Тушение пожара усложнилось наличием 60 тонн масла в ёмкостях трансформатора. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня на близстоящие трансформаторы и здание завода.

Горение ликвидировано на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.