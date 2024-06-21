Пожар произошёл на металлургическом заводе в Таразе
Сегодня, 07:38
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Сегодня, 07:38Сегодня, 07:38
143Фото: скриншот видео
Огнеборцы ликвидировали загорание высоковольтного трансформатора на металлургическом заводе в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Тушение пожара усложнилось наличием 60 тонн масла в ёмкостях трансформатора. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня на близстоящие трансформаторы и здание завода.
Горение ликвидировано на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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