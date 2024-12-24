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Пожар произошёл на Эйфелевой башне

Людей успели эвакуировать.

Сегодня, 21:02
АВТОР
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t.me/BILD_Russian Сегодня, 21:02
Сегодня, 21:02
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Фото: t.me/BILD_Russian

На Эйфелевой башне в Париже произошёл пожар. Все находившиеся на месте люди эвакуированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Башня в настоящее время закрыта. Считается, что пожар начался в шахте лифта между первым и вторым этажами. 

Журналист издания Boulevard Voltaire сообщил: "Около 1200 человек были эвакуированы. По имеющимся данным, пожарные установили, что причиной возгорания стало перегревание кабеля".

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