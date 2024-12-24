Пожар произошёл на Эйфелевой башне
Людей успели эвакуировать.
Сегодня, 21:02
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Сегодня, 21:02Сегодня, 21:02
123Фото: t.me/BILD_Russian
На Эйфелевой башне в Париже произошёл пожар. Все находившиеся на месте люди эвакуированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
Башня в настоящее время закрыта. Считается, что пожар начался в шахте лифта между первым и вторым этажами.
Журналист издания Boulevard Voltaire сообщил: "Около 1200 человек были эвакуированы. По имеющимся данным, пожарные установили, что причиной возгорания стало перегревание кабеля".
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