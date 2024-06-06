Пожар произошел в развлекательном центре Кызылорды
Сегодня, 20:41
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Сегодня, 20:41Сегодня, 20:41
138Фото: скриншот
Кызылординские спасатели ликвидировали пожар в развлекательном центре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Устанавливается причина пожара.
“На территории центрального городского парка произошло загорание внутренней обшивки комнаты страха на площади 75 кв.м.
Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован за 15 минут с момента поступления вызова”, - говорится в сообщении.