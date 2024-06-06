  • 6 Июня, 21:57
  • BAIGENEWS

Пожар произошел в развлекательном центре Кызылорды

Сегодня, 20:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 20:41
Сегодня, 20:41
138
Фото: скриншот

Кызылординские спасатели ликвидировали пожар в развлекательном центре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Устанавливается причина пожара.

“На территории центрального городского парка произошло загорание внутренней обшивки комнаты страха на площади 75 кв.м.

Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован за 15 минут с момента поступления вызова”, - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх