  • 5 Июня, 22:58
  • BAIGENEWS

Пожар произошел в одном из аквапарков Кызылорды

Сегодня, 22:16
АВТОР
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МЧС Сегодня, 22:16
Сегодня, 22:16
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Фото: МЧС

Огнеборцы потушили пожар в аквапарке Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации МЧС, в одном из аквапарков Кызылорды загорелись древесина и мусор, в результате чего произошел пожар.

“Спасатели ликвидировали горение за 38 минут с момента поступления вызова на площади 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается”, - говорится в сообщении.

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