Пожар произошел в одном из аквапарков Кызылорды
Сегодня, 22:16
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Сегодня, 22:16Сегодня, 22:16
90Фото: МЧС
Огнеборцы потушили пожар в аквапарке Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации МЧС, в одном из аквапарков Кызылорды загорелись древесина и мусор, в результате чего произошел пожар.
“Спасатели ликвидировали горение за 38 минут с момента поступления вызова на площади 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается”, - говорится в сообщении.