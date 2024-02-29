Пожар произошёл в кофейне Шымкента

Здание кофейни загорелось утром в Шымкенте. Пострадавших и погибших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня в 08:41 часов поступило сообщение о загорании в столовой кофейни г. Шымкент на площади 21 кв.м", - говорится в сообщении.

Пожар полностью потушен, причина возгорания выясняется. Пострадавших и погибших нет.

В МЧС обратились к предпринимателям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.