Пожар произошёл в кофейне Шымкента
Сегодня, 10:08
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Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
106Фото: мчс рк
Здание кофейни загорелось утром в Шымкенте. Пострадавших и погибших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Сегодня в 08:41 часов поступило сообщение о загорании в столовой кофейни г. Шымкент на площади 21 кв.м", - говорится в сообщении.
Пожар полностью потушен, причина возгорания выясняется. Пострадавших и погибших нет.
В МЧС обратились к предпринимателям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.