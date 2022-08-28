Пожар произошел на рынке "Саудакент" в Алматы

Фото: скриншот видео

Минувшей ночью произошел крупный пожар на рынке "Саудакент" на проспекте Райымбека в Алматы сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС.

В пресс-службе департамента по ЧС Алматы сообщили, что пожар произошел ночью 28 августа:

"Примерно в два часа ночи силы и средства ДЧС города были направлены по повышенному рангу вызова в Жетысуский район на рынок "Саудакент".

Сообщается, что произошло возгорание одноэтажного кафе на территории рынка. Площадь возгорания составила 260 кв.м. Кафе горело открытым пламенем, кроме того, создалась угроза распространения огня на примыкающие здания. Первые пожарные расчеты прибыли через шесть минут. Им удалось отстоять расположенные неподалёку строения.

Справиться с возгоранием полностью удалось в 2:44.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет, отметили в ДЧС.

На место событий выезжали 16 единиц техники и 47 человек личного состава ведомства.