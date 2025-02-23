  • 23 Февраля, 18:29
  • BAIGENEWS

Пожар повышенного ранга опасности тушат в Алматы

Загорелся склад в Ауэзовском районе.

Сегодня, 17:31
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:31
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Фото: скриншот с видео

В Алматы загорелся склад по улице Толе би в Ауэзовском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На месте сапастели работают по повышенному рангу", — говорится в сообщении.

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