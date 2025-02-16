Пожар повышенного ранга опасности тушат в Алматы
Горит склад на территории рынка "Сауран".
Сегодня, 21:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:19Сегодня, 21:19
294Фото: МЧС РК
Крупный пожар на складе тушат огнеборцы на территории рынка "Сауран" по проспекту Рыскулова в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"На месте развернут штаб тушения пожара, в его работе участвует начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев", — говорится в сообщении МЧС РК.
Уточняется, что пожарные работают по повышенному рангу опасности. Cклад горит открытым пламенем.
"Введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты обеспечена бесперебойная подача воды. На месте пожара создан оперативный штаб, создано два участка тушения пожара развернута пожарная автолестница", — сообщили в ДЧС мегаполиса.
Видео с места происшествия появились в Сети.
Самое читаемое
- "Я никуда не собираюсь": чем запомнился Нурлан Уранхаев на посту акима области Абай
- Какой гонорар будет зарабатывать 16-летний Дастан Сатпаев в "Челси"
- В МИРЕ: энергетическое доминирование Трампа, план "ковёр" в России и заложники ХАМАС
- Драку казахстанских хоккеистов после матча прокомментировали в полиции
- На "Медеу" приостановят массовые катания