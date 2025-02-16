Крупный пожар на складе тушат огнеборцы на территории рынка "Сауран" по проспекту Рыскулова в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"На месте развернут штаб тушения пожара, в его работе участвует начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев", — говорится в сообщении МЧС РК.

Уточняется, что пожарные работают по повышенному рангу опасности. Cклад горит открытым пламенем.

"Введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты обеспечена бесперебойная подача воды. На месте пожара создан оперативный штаб, создано два участка тушения пожара развернута пожарная автолестница", — сообщили в ДЧС мегаполиса.

Видео с места происшествия появились в Сети.