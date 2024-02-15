Пожар потушили на месте взрыва газа в Темиртау

Пожар на месте взрыва газа в Темиртау удалось потушить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

"В 10:25 часов пожар ликвидирован", - сообщили в МЧС.

Напомним, в Темиртау в двухэтажном здании магазина произошёл взрыв газа. В 08:44 часов из-под завала извлечена женщина (состояние уточняется). В 9:08 часов утра пожар удалось локализовать. Организован телефон горячей линии. В 9:49 из-под завалов извлечена женщина без признаков жизни.