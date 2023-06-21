Пожар под Астаной продолжают тушить третьи сутки

Фото: МЧС РК

Пожарные столичного ДЧС продолжают тушение сухостоя на площади 80 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"С начала тушения пожара авиацией осуществлено 149 сбросов воды, объемом 447 тонны. Всего в тушении на данный момент задействовано 34 человека, восемь единиц техники", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 20 июня силы и средства ДЧС Карагандинской и Акмолинской областей убыли домой.

К слову, акиматом города совместно с волонтёрами организовано питание для участников тушения пожара.

19 июня столицу окутал жёлтый дым от горевшего камыша в районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности. Уже через несколько часов ситуация с задымлением в городе ухудшилась. Жители жаловались на затруднённое дыхание и сильный запах гари на улице и в квартирах. "Казгидромет" зафиксировал в воздухе повышенное количество токсичных веществ. Норма диоксида азота была превышена в два раза. Министр по ЧС Сырым Шарипханов сообщил, что ликвидация пожара в Астане может занять до двух недель.