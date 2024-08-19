Пожар площадью 300 квадратных метров ликвидирован в Карагандинской области
Сегодня, 06:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:38Сегодня, 06:38
365Фото: МЧС РК
Ночью в поселке Молодежный Осакаровского района Карагандинской области произошло загорание одноэтажного 2-х квартирного частного жилого дома с последующим переходом огня на близко расположенное однотипное здание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Силами пожарных огонь на площади 300 квадратных метров полностью ликвидирован.
Пострадавших нет.
Самое читаемое
- В горах Алматы объявлена селевая опасность. Спасатели обратились к туристам
- Колесо обозрения с людьми загорелось в Германии
- В Семее женщины устроили дебош и оказали неповиновение полиции
- Начальника станции Костанай уволили после приезда руководства
- Квартиры и премии выдали призёрам Олимпиады из Алматинской области