Пожар площадью 300 квадратных метров ликвидирован в Карагандинской области

Ночью в поселке Молодежный Осакаровского района Карагандинской области произошло загорание одноэтажного 2-х квартирного частного жилого дома с последующим переходом огня на близко расположенное однотипное здание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Силами пожарных огонь на площади 300 квадратных метров полностью ликвидирован.

Пострадавших нет.