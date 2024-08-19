  • 19 Августа, 13:42
  • BAIGENEWS

Пожар площадью 300 квадратных метров ликвидирован в Карагандинской области

Сегодня, 06:38
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 06:38
Сегодня, 06:38
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Фото: МЧС РК

Ночью в поселке Молодежный Осакаровского района Карагандинской области произошло загорание одноэтажного 2-х квартирного частного жилого дома с последующим переходом огня на близко расположенное однотипное здание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Силами пожарных огонь на площади 300 квадратных метров полностью ликвидирован.

Пострадавших нет.

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