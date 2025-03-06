Пожар охватил третий ядерный объект Тайваня
Причина возникновения дыма не установлена.
Сегодня, 12:52
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Сегодня, 12:52Сегодня, 12:52
132Фото: Dimsum Daily
6 марта на юге Тайваня произошел пожар на атомной электростанции "Мааньшань", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimsum Daily.
Свидетели сообщили о появлении черного дыма, поднимавшегося над территорией ядерного объекта. Один из очевидцев подтвердил, что огонь возник внутри самой станции.
На место инцидента незамедлительно прибыли пожарные, однако причина возникновения дыма по-прежнему не установлена. Тайваньская энергетическая компания пока не дала официальных комментариев по поводу случившегося.
К слову, информация о пострадавших не поступала.