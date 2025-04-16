В ночь на 16 апреля в микрорайоне Шапагат, что в Алатауском районе Алматы, произошёл крупный пожар - загорелся магазин строительных материалов, расположенный на шоссе Северное кольцо. Пламя быстро распространилось по помещению, угрожая соседним зданиям, передаёт BaigeNews.kz.

По прибытии первых пожарных расчётов было зафиксировано открытое горение на значительной площади. Командир тушения немедленно повысил ранг пожара - ситуация требовала максимальной концентрации сил.

"Для недопущения распространения огня на примыкающие здания была организована бесперебойная подача воды. Огонь удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать", - сообщили в ДЧС города Алматы.

С огнём боролись в буквальном смысле "на опережение" - пламя угрожало перекинуться на соседние постройки. Но благодаря слаженным и быстрым действиям спасателей, удалось избежать масштабной катастрофы.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны, как и размер нанесённого ущерба - специалисты проводят расследование.

Напомним, накануне крупный пожар тушили в одном из микрорайонов Алматы.