Пожар охватил институт кардиохирургии в Бишкеке: есть погибшие
Из здания эвакуировали 260 человек.
Сегодня, 01:20
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Сегодня, 01:20Сегодня, 01:20
103Фото: 24.kg
В Бишкеке вспыхнул пожар в Национальном научно-исследовательском институте кардиохирургии и трансплантации органов, погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
По данным МЧС Кыргызстана, из здания эвакуировали 260 человек – 216 пациентов и 44 медика. Пожар полностью ликвидирован.
Как сообщил министр здравоохранения Кыргызстана Эркин Чечейбаев, 9 пациентов, в том числе 7 детей, переведены в реанимации других медучреждений, их состояние стабильно-тяжёлое.
Для выяснения причин ЧП будет создана межведомственная комиссия.
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