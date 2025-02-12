В Бишкеке вспыхнул пожар в Национальном научно-исследовательском институте кардиохирургии и трансплантации органов, погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

По данным МЧС Кыргызстана, из здания эвакуировали 260 человек – 216 пациентов и 44 медика. Пожар полностью ликвидирован.

Как сообщил министр здравоохранения Кыргызстана Эркин Чечейбаев, 9 пациентов, в том числе 7 детей, переведены в реанимации других медучреждений, их состояние стабильно-тяжёлое.

Для выяснения причин ЧП будет создана межведомственная комиссия.