  • 12 Февраля, 01:52
  • BAIGENEWS

Пожар охватил институт кардиохирургии в Бишкеке: есть погибшие

Из здания эвакуировали 260 человек.

Сегодня, 01:20
АВТОР
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24.kg Сегодня, 01:20
Сегодня, 01:20
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Фото: 24.kg

В Бишкеке вспыхнул пожар в Национальном научно-исследовательском институте кардиохирургии и трансплантации органов, погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

По данным МЧС Кыргызстана, из здания эвакуировали 260 человек – 216 пациентов и 44 медика. Пожар полностью ликвидирован.

Как сообщил министр здравоохранения Кыргызстана Эркин Чечейбаев, 9 пациентов, в том числе 7 детей, переведены в реанимации других медучреждений, их состояние стабильно-тяжёлое.

Для выяснения причин ЧП будет создана межведомственная комиссия.

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