Пожар начался из-за грозы в Бурабае

Фото: instagram.com/parkburabay

На территории Золотоборского лесничества в Бурабае тушат пожар, возникший из-за грозового разряда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Очаг возгорания нашли благодаря электронной системе раннего обнаружения лесных пожаров Smart National Park Burabay в 13:10.

Ситуацию с тушением осложнила труднодоступность местности для спецтехники.

"По сигналу тревоги подняты государственные инспекторы ГНПП "Бурабай" и силы специализированных пожарных частей ОЧС Бурабайского района. В тушении задействовано более 100 человек. В 15:25 возгорание локализовано", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля на территории парка также из-за молнии произошли два крупных возгорания.

Дирекция ГНПП "Бурабай" просит гостей нацпарка и жителей региона соблюдать меры противопожарной безопасности, в том числе исключить посещение лесов и восхождение на сопки и горы в пожароопасный период и во время грозы.