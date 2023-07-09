Пожар на вещевом рынке в Алматы потушили

Фото: ДЧС Алматы

Огнеборцы ликвидировали пожар на рынке Алматы, передает BaigeNews.kz. Жертв и пострадавших нет, сообщили в ДЧС города.

"9 июля в 12:00 силы и средства ДЧС г.Алматы были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Алатауский район, Северное кольцо 118/4. По прибытию огнеборцев обнаружено горение складов контейнерного типа. На месте развернут оперативный Штаб, создано три участка тушения пожара - введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров. Несмотря на большую горючую загрузку складов с товарно-материальными ценностями, большим количеством автотранспорта и людей на территории рынка, пожар ликвидирован в 14:05", - говорится в сообщении.

На месте задействованы силы и средства ДЧС 74 человек л/с и 20 единиц техники и других служб города.

Напомним, пожар вспыхнул на территории вещевого рынка "Кенжехан-2", в складском помещении контейнерного типа.