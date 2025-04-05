В области Абай полностью потушили пожар на территории государственного лесного природного резервата "Семей орманы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Пожар полностью ликвидирован на территории ГЛПР "Семей орманы"", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля в Бескарагайском районе области Абай возник степной пожар. Порывистый ветер способствовал стремительному распространению огня, который перекинулся на лесной массив. Пожар охватил квартал Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы". К тушению привлекли 353 человека, около 130 единиц техники и один вертолёт. В ликвидации пожара задействовали силы ДЧС Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, сотрудники организаций "Семей орманы" и "Ертіс орманы", а также местных исполнительных органов. Ночью пожар был локализован. В МЧС сообщили, что угрозы населённым кунктам нет.

Вместе со спасателями на вертолёте местность обследовал аким региона Берик Уали.