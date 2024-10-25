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  • 25 Октября, 13:58
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Пожар на территории пункта приёма металла потушили в Астане

Сегодня, 13:11
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:11
Сегодня, 13:11
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Фото: МЧС РК

Резино-технические отходовы загорелись на территории пункта приёма металла по улице Матак в Байконырском районе Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Загорание ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается", — говорится в сообщении.

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