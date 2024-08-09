Пожар на территории пилорамного центра потушен в Костанае

В Костанае на территории пилорамного центра произошло возгорание отдельностоящей деревянной постройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Силами пожарных огонь на площади 60 кв.м. полностью ликвидирован.

Пострадавших нет, причина устанавливается.