  • 9 Августа, 06:25
  • BAIGENEWS

Пожар на территории пилорамного центра потушен в Костанае

Сегодня, 05:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 05:25
Сегодня, 05:25
115
Фото: МЧС РК

В Костанае на территории пилорамного центра произошло возгорание отдельностоящей деревянной постройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Силами пожарных огонь на площади 60 кв.м. полностью ликвидирован.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

Самое читаемое

Наверх