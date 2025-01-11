  • 11 Января, 08:20
  • BAIGENEWS

Пожар на территории гостиницы потушили в Акмолинской области

Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня.

Сегодня, 08:09
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:09
Сегодня, 08:09
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Фото: МЧС РК

В селе Астраханка Акмолинской области загорелась кровля в отдельно стоящей котельной одной из гостиниц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространение огня.  Пожар ликвидирован на площади 35 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается", —  говорится в сообщении.

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