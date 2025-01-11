Пожар на территории гостиницы потушили в Акмолинской области
Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня.
Сегодня, 08:09
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Сегодня, 08:09Сегодня, 08:09
16Фото: МЧС РК
В селе Астраханка Акмолинской области загорелась кровля в отдельно стоящей котельной одной из гостиниц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 35 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.
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