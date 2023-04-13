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24.kz Сегодня, 19:34
206
Сегодня, 19:34
206
Фото: 24.kz

Пожар на территории аэропорта Астаны потушили

Загорание сухостоя в районе аэропорта Астаны ликвидировали пожарные, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС уточнили, что огонь потушили 18:48 на площади три гектара.

Тушение осложнялось труднодоступностью местности для проезда техники и наличием ветра, способствовавшего распространению огня.

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Сегодня, 19:34
206
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