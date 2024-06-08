Пожар на стройке потушили в Алматы
Сегодня, 13:38
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Сегодня, 13:38Сегодня, 13:38
128Фото: скриншот с видео
Огнеборцы потушили горение строительных материалов в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На одном из объектов строительства Алатауского района произошло загорание строительных материалов внутри 20-ти тонного контейнера. Силами спасателей пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается", — говорится в сообщении.
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