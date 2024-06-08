  • 8 Июня, 15:12
  • BAIGENEWS

Пожар на стройке потушили в Алматы

Сегодня, 13:38
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 13:38
Сегодня, 13:38
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Фото: скриншот с видео

Огнеборцы потушили горение строительных материалов в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На одном из объектов строительства Алатауского района произошло загорание строительных материалов внутри 20-ти тонного контейнера. Силами спасателей пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается", — говорится в сообщении.

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