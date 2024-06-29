Пожар на стройке ликвидировали в Караганде
Сегодня, 18:08
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Сегодня, 18:08Сегодня, 18:08
88Фото: МЧС РК
Спасатели Караганды ликвидировали пожар в строящемся здании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Загорелась деревянная опалубка на площади 150 кв.м.
"Пожар ликвидирован за 52 минуты с момента вызова. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.
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