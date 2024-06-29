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  • BAIGENEWS

Пожар на стройке ликвидировали в Караганде

Сегодня, 18:08
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:08
Сегодня, 18:08
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Фото: МЧС РК

Спасатели Караганды ликвидировали пожар в строящемся здании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Загорелась деревянная опалубка на площади 150 кв.м.  

"Пожар ликвидирован за 52 минуты с момента вызова. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

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