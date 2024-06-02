Пожар на СТО ликвидировали в Павлодаре
Сегодня, 14:42
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Сегодня, 14:42Сегодня, 14:42
100Фото: скриншот с видео
Спасатели Павлодарской области ликвидировали пожар на СТО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Инцидент произошёл сегодня в Павлодаре. В результате пожара были повреждены три автомобиля. Огнеборцами вынесен один газовый баллон. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь ликвидирован на площади 80 кадратных метров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.
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