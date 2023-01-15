Пожар на складе в Алматы: более ста огнеборцев прибыли для тушения

Фото: ДЧС Алматы

Подробности борьбы с пожаром на складе возле барахолки в Алматы рассказали в ДЧС, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ДЧС, на месте задействовано почти 100 человек пожарных-спасателей и более 20 единиц техники. В 12:42 усилиями пожарных достигнута локализация пожара, однако борьба с огнём продолжается.

"Обрушение конструкций не давало возможности пожарным проникнуть внутрь склада. Поэтому им пришлось вскрыть и разобрать конструкции для уточнения места горения, обнаружения скрытых очагов горения и определения их границ и путей распространения. Вскрытие конструкций дает возможность для наиболее успешного применения огнетушащих веществ, создания разрывов на путях распространения горения, удаления дыма и снижения температуры, снижения скорости распространения горения; устранения угрозы обрушения конструкций", — рассказали в ДЧС.

Также пожарные отметили, что тушение склада в осложняется плотной загрузкой товарно-материальными ценностями, а также обрушением конструкций.