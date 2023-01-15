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  • Пожар на складе в Алматы: более ста огнеборцев прибыли для тушения
ДЧС Алматы Сегодня, 13:19
155
Сегодня, 13:19
155
Фото: ДЧС Алматы

Пожар на складе в Алматы: более ста огнеборцев прибыли для тушения

Подробности борьбы с пожаром на складе возле барахолки в Алматы рассказали в ДЧС, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ДЧС, на месте задействовано почти 100 человек пожарных-спасателей и более 20 единиц техники. В 12:42 усилиями пожарных достигнута локализация пожара, однако борьба с огнём продолжается.

"Обрушение конструкций не давало возможности пожарным проникнуть внутрь склада. Поэтому им пришлось вскрыть и разобрать конструкции для уточнения места горения, обнаружения скрытых очагов горения и определения их границ и путей распространения. Вскрытие конструкций дает возможность для  наиболее успешного применения огнетушащих веществ, создания разрывов на путях распространения горения, удаления дыма и снижения температуры, снижения скорости распространения горения; устранения угрозы обрушения конструкций", — рассказали в ДЧС.

Также пожарные отметили, что тушение склада в осложняется плотной загрузкой товарно-материальными ценностями, а также обрушением конструкций. 

 

Видео: ДЧС Алматы
Видео: ДЧС Алматы
Видео: ДЧС Алматы
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#Пожар #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:19
155
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