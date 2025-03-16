В Степногорске произошёл пожар на складе стройматериалов, огонь ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня и предотвратить возможные последствия, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы днём 16 марта. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, которые сразу приступили к тушению. Огнеборцы в кратчайшие сроки локализовали пламя, а затем полностью ликвидировали пожар.

"Наши подразделения отреагировали незамедлительно. Благодаря профессиональным действиям пожар удалось быстро взять под контроль, не допустив его распространения", — отметили в ДЧС.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются