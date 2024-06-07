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Пожар на складах потушили в Алматы

Сегодня, 16:50
АВТОР
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МЧС Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
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Фото: МЧС

В Жетысуском районе города Алматы загорелись склады. Огнеборцам удалось потушить пожар и не допустить распространение на прилегающий склад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.

“Площадь возгорания составила 230 кв.м. За 26 минут с момента вызова пожар был ликвидирован. Принятыми оперативными мерами Силы МЧС отстояли от пожара, не допустили распространение на прилегающий склад с моторными маслами и соседние склады с товарно-материальными ценностями”, - говорится в сообщении.

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