Пожар на складах потушили в Алматы

В Жетысуском районе города Алматы загорелись склады. Огнеборцам удалось потушить пожар и не допустить распространение на прилегающий склад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.