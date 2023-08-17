Пожар на шахте "Казахстанская": ведутся поиски ещё троих человек
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Ещё троих шахтёров ищут на шахте "Казахстанская" в Темиртау, где произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.
"Работы по поиску оставшихся людей продолжаются. Подготовливаются работы по локализации пожара", - сказал заместитель исполнительного директора горно-рудного сегмента "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай.
В 17:30 в шахте "Казахстанская" обнаружено тело двух горняков, личность погибших выясняется.
Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. 13 эвакуированным понадобилась медицинская помощь. По факту пожара начато досудебное расследование по статье 277 части 2 УК РК.
Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа.
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