  • 17 Августа, 20:21
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Двое горняков погибли при пожаре на шахте в Темиртау
13 эвакуированных из шахты "Казахстанская" обратились к медикам
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Пожар на шахте "Казахстанская": ведутся поиски ещё троих человек

Сегодня, 18:41
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arcelormittal.kz Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41
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Фото: arcelormittal.kz

Ещё троих шахтёров ищут на шахте "Казахстанская" в Темиртау, где произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области. 

"Работы по поиску оставшихся людей продолжаются. Подготовливаются работы по локализации пожара", - сказал заместитель исполнительного директора горно-рудного сегмента "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай. 

В 17:30 в шахте "Казахстанская" обнаружено тело двух горняков, личность погибших выясняется. 

Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. 13 эвакуированным понадобилась медицинская помощь. По факту пожара начато досудебное расследование по статье 277 части 2 УК РК.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа.

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