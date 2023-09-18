Пожар на шахте "Казахстанская": эксперты рассказали, как расследовали причины возгорания

Главный технический инспектор профсоюза угольщиков "Коргау", член правительственной комиссии Андрей Лукин на брифинге рассказал, как расследовали причины пожара на шахте "Казахстанская", передает корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались, на основании чего комиссией были сделаны выводы о причине ЧП в шахе "Казахстанская", учитывая тот факт, что в шахту никто не спускался.

"Лично я спускался в шахту, в очаг. Туда мы ходили комиссионно, обследовали. На основании данного обследования были сделаны выводы. То есть, что именно там произошло. На основании чего? На основании того, что мы обследовали данную выработку, не в самом очаге пожара, насколько это можно было близко подойти к данному очагу пожара, но были мы именно на этом конвейере, на этом выработке, где прошла трагедия. С нами были пожарный эксперт, который делал основные свои выводы, именно обследовав данную выработку", - сообщил Лукин Андрей.

Основные заключения пожарного эксперта были после обследования, добавил спикер.

"Были сфотографированы места. Снята видеосъемка, составлен акт. На этом основании были сделаны выводы. Путем исключения, пожарный эксперт исключил все возможные методы - это короткое замыкание электросети, потому что в том месте не было вообще электроприборов. Это, возможно, поджог данной ленты, и остался только один метод. Это то, что передача именно механической энергии в тепловую, с последующим возгоранием угольной мелочи, которая загорелась, и далее подожгла ленту, которая помогла распространению горения, и была из горючего материала. Это не предположение, это заключение. Вы поймите правильно. Экспертиза, эксперты не делают предположения. Любая экспертиза делается методом исключения. Это экспертиза. И любой эксперт несет уголовную ответственность за дачу неправильной экспертизы", - указал Лукин Андрей.

Он же добавил, что был отрезан кусок ленты, данного конвейера. Далее материал был отправлен в Кемеровский институт, который дал заключение, что данная лента классифицируется как горючая, средней воспламеняемости.