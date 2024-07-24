Пожар на рынке в Таразе ликвидирован

На рынке "Жибек жолы" в Таразе произошло горение строительных материалов внутри трех металлических контейнеров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"Силами МЧС пожар площадью 100 кв.м. ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в ведомстве.