Пожар на рынке в Таразе ликвидирован
Вчера, 23:55
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Вчера, 23:55Вчера, 23:55
109Фото: BaigeNews.kz
На рынке "Жибек жолы" в Таразе произошло горение строительных материалов внутри трех металлических контейнеров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"Силами МЧС пожар площадью 100 кв.м. ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в ведомстве.
Видео: МЧС РК