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Пожар на рынке в Таразе ликвидирован

Вчера, 23:55
АВТОР
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BaigeNews.kz Вчера, 23:55
Вчера, 23:55
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Фото: BaigeNews.kz

На рынке "Жибек жолы" в Таразе произошло горение строительных материалов внутри трех металлических контейнеров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.  

"Силами МЧС пожар площадью 100 кв.м. ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в ведомстве.

 

Видео: МЧС РК
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