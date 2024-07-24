Пожар на рынке произошёл в Таразе
Сегодня, 22:35
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Сегодня, 22:35Сегодня, 22:35
84Фото: МЧС РК/иллюстративное фото
В Таразе ликвидировали возгорание на рынке "Жибек жолы", передаёт BaigeNews.kz.
"Произошло горение строительных материалов внутри трёх металлических контейнеров", - уточнили в МЧС.
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.
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