  • 24 Июля, 23:08
  • BAIGENEWS

Пожар на рынке произошёл в Таразе

Сегодня, 22:35
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МЧС РК/иллюстративное фото Сегодня, 22:35
Сегодня, 22:35
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Фото: МЧС РК/иллюстративное фото

В Таразе ликвидировали возгорание на рынке "Жибек жолы", передаёт BaigeNews.kz.

"Произошло горение строительных материалов внутри трёх металлических контейнеров", - уточнили в МЧС.

Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

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