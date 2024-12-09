  • 9 Декабря, 21:38
  • BAIGENEWS

Пожар на рынке произошёл в Астане

Возгорание тушили в районе Байконур.

Сегодня, 21:33
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:33
Сегодня, 21:33
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Фото: МЧС РК

Пожар в одном из павильонов произошёл на рынке в районе Байконур в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о ЧП поступило на пульт 112.

"По прибытии спасателей установлено, что горит овощной павильон. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС РК. 

Видео: МЧС РК

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