Пожар на рынке произошёл в Астане
Возгорание тушили в районе Байконур.
Сегодня, 21:33
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Сегодня, 21:33Сегодня, 21:33
50Фото: МЧС РК
Пожар в одном из павильонов произошёл на рынке в районе Байконур в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о ЧП поступило на пульт 112.
"По прибытии спасателей установлено, что горит овощной павильон. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС РК.
Видео: МЧС РК
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