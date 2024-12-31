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Пожар на площади в 120 квадратных метров потушили в Талдыкоргане

Об этом проинформировали в МЧС РК.

Сегодня, 13:25
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:25
Сегодня, 13:25
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Фото: МЧС РК

В Талдыкоргане произошёл пожар в двухэтажном частном жилом доме. Возгорание произошло вследствие хлопка газовоздушной смеси, что привело к обрушению второго этажа дома, части стен и кровли. Общая площадь пожара составила 120 кв. м., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 7 человек, включая 3 детей. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, медики ЦМК МЧС РК и спасатели", - сообщили в ведомстве.

Все пострадавшие жители получили первую медицинскую помощь и госпитализированы в больницу.

Напомним, четыре человека пострадали при пожаре в Кокшетау.

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