Пожар на площади в 120 квадратных метров потушили в Талдыкоргане
Об этом проинформировали в МЧС РК.
Сегодня, 13:25
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Сегодня, 13:25Сегодня, 13:25
98Фото: МЧС РК
В Талдыкоргане произошёл пожар в двухэтажном частном жилом доме. Возгорание произошло вследствие хлопка газовоздушной смеси, что привело к обрушению второго этажа дома, части стен и кровли. Общая площадь пожара составила 120 кв. м., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 7 человек, включая 3 детей. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, медики ЦМК МЧС РК и спасатели", - сообщили в ведомстве.
Все пострадавшие жители получили первую медицинскую помощь и госпитализированы в больницу.
Напомним, четыре человека пострадали при пожаре в Кокшетау.