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скриншот видео Сегодня, 17:10
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Фото: скриншот видео

Пожар на оптовом рынке в Алматы локализовали за 25 минут

Горели одноэтажные торговые бутики и столовая в Алмалинском район, на ул. Райымбека, 212/2. Огонь грозил распространиться на второй этаж соседнего магазина, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Пожарные сообщили, что 28 августа в 15:42 пожарные расчеты были направлены на тушение пожара.

"По прибытии в 15:49, установлено горение одноэтажных торговых бутиков, столовой создалась угроза распространения на двухэтажное здание магазина "Сабыржан". На месте создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды", – сообщили в ДЧС Алматы.

Пожар был локализован за 25 минут, в 16:16, ликвидирован полностью в 16:31.

Сообщается, что все расчеты города переведены на усиленный вариант несения службы из-за праздничных дней.

Напомним, сегодняшней ночью в Алматы уже был пожар на одном из рынков. Там сгорело кафе.

 

Горели одноэтажные торговые бутики и столовая в Алмалинский район, ул. Райымбека, 212/2. Огонь грозил распространиться на второй этаж соседнего магазина, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

 

Пожарные сообщили, что 28 августа в 15:42 пожарные расчеты были направлены на тушение пожара.

"По прибытии в 15:49, установлено горение одноэтажных торговых бутиков, столовой создалась угроза распространения на двухэтажное здание магазина "Сабыржан". На месте создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды", – сообщили в ДЧС Алматы.

Пожар был локализован за 25 минут, в 16:16, ликвидирован полностью в 16:31.

Сообщается, что все расчеты переведены на усиленный вариант несения службы из-за праздничных дней.

Напомним, сегодняшней ночью в Алматы уже горел один из рынков. Там сгорело кафе.

Видео: ДЧС
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#происшествие #Пожар #Алматы
Сегодня, 17:10
127
Журналист

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